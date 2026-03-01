Mit einem unerlaubten Blaulicht drängelt sich ein 19-Jähriger mit dem Auto durch Celle. Wie die Polizei darauf reagiert.

Der 19-Jährige muss wegen seiner Blaulichtfahrt mit Konsequenzen rechnen. (Symbolbild)

Celle - Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist mit einem unerlaubt am Wagen angebrachten Blaulicht in der Celler Innenstadt unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei benutzte der 19-Jährige das Blaulicht am Freitagabend nach bisherigen Erkenntnissen, um andere Verkehrsteilnehmer zu überholen und zu nötigen.

Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Amtsanmaßung und Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet. Das Blaulicht wurde bei der Kontrolle sichergestellt.