Ein Mann hat im Magdeburger Hauptbahnhof die Polizei auf den Plan gerufen. Er stahl, randalierte und ignorierte ein Hausverbot. Am Ende musste ein Rettungswagen gerufen werden.

Magdeburg - Ein Randalierer hat die Bundespolizei im Hauptbahnhof Magdeburg auf Trab gehalten. Der Mann stahl am Freitag Waren aus einem Kiosk, spuckte und urinierte auf den Boden und rauchte innerhalb des Bahnhofs, wie die Bundespolizeiinspektion mitteilte. Im Zuge dessen wurde ein einjähriges Hausverbot gegen den 50-Jährigen ausgesprochen, wie es hieß. Daran habe er sich jedoch nicht gehalten.

Kurze Zeit später zündete der inzwischen stark Betrunkene den Angaben nach einen Mülleimer im Personentunnel an und beschmutzte eine Sitzgruppe auf dem Bahnhofsvorplatz mit Abfall. Wegen seines stark alkoholisierten Zustandes brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus, wie es hieß. Die Bundespolizei fertigte mehrere Anzeigen, unter anderem wegen

Sachbeschädigung, dem Verunreinigen von Bahnanlagen und Hausfriedensbruch.