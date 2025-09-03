Eine Fahrradstaffel in Hannover zieht ein sogenanntes „Bastlerfahrrad“ aus dem Verkehr. Ein 19-Jähriger düste viel zu schnell mit einem nachgerüsteten Rad durch die Stadt.

Ein 19-Jähriger hat sein Rad mit einem Motor nachgerüstet und ist damit durch die Stadt gerast.

Hannover - Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 59 km/h ist ein 19-jähriger Hannoveraner mit seinem Mountainbike durch eine Kontrolle in der Innenstadt gerast. Statt eines einfachen Fahrradrahmens oder eines modernen E-Akkus hatte der Bastler sein Rad mit einem Verbrennungsmotor nachgerüstet, wie die Polizei mitteilte.

Neben diversen technischen Mängeln besaß der junge Mann demnach weder eine Betriebserlaubnis noch eine Haftpflichtversicherung. Das motorisierte Gefährt wurde von der Fahrradstaffel der Polizeidirektion am Dienstag sichergestellt, wie es in der Mitteilung hieß.