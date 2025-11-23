Bei einer Tanzveranstaltung in Gera wird ein 19-Jähriger niedergeschlagen - mutmaßlich mit einer Glasflasche. Er kommt ins Krankenhaus.

Gera - Ein Unbekannter hat einen 19-Jährigen in Gera mutmaßlich mit einer Glasflasche niedergeschlagen. Der 19-Jährige war nach dem Angriff während einer Tanzveranstaltung bewusstlos und kam in der Nacht zum Sonntag ins Krankenhaus, wie die Polizei Gera mitteilte. Polizisten konnten keinen Verdächtigen vor Ort stellen, deshalb suchen die Beamten nach Zeugen. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.