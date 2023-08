Magdeburg/Giersleben - Ein 19-Jähriger soll bei einer Kontrolle in einem Zug Richtung Magdeburg einen Lokführer geschlagen und verletzt haben. Er habe sich bei einer Fahrscheinkontrolle am Donnerstag in Höhe Giersleben (Salzlandkreis) nicht kooperativ verhalten, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Der Mann habe kein Ticket dabei gehabt. Der Lokführer sei daraufhin der Zugbegleiterin zur Unterstützung geeilt. Laut Polizei schlug der 19-Jährige dem Lokführer mit der Faust gegen das Kinn.

Der Angreifer floh und stieg am Bahnhof Giersleben in einen Zug nach Dessau um, wo er von Bundespolizisten gestellt wurde. Der verletzte Lokführer klagte laut Polizei über Schmerzen, setzte die Fahrt aber fort. Drei Stunden vor dem Angriff im Zug soll der 19-Jährige in einer Bäckerei am Magdeburger Hauptbahnhof Lebensmittel gestohlen haben. Gegen ihn wird ermittelt.