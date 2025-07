Am Wochenende ist mit Starkregen und Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen steigen wieder.

Mit Regen ist am Wochenende zu rechnen. (Archivbild)

Potsdam - Das Wochenende könnte in Teilen von Berlin und Brandenburg nass werden. Für heute prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) regional Starkregen und lokale Gewitter. Die Temperaturen liegen bei 19 bis 21 Grad. Der Regen soll sich in der Nacht zum Sonntag fortsetzen, wobei die Temperaturen auf 14 bis 16 Grad absinken. Tagsüber wird es dann laut DWD bei etwas höheren Temperaturen von 22 bis 24 Grad ähnlich wechselhaft wie heute. Am Montag kann es noch vereinzelt zu Schauern oder Gewittern kommen. Die Höchstwerte werden auf 25 bis 27 Grad geschätzt.