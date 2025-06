Eine 19 Jahre alte Autofahrerin will ein Auto überholen, dann rammt sie mit ihrem Fahrzeug ein entgegenkommendes Auto. Für dessen 19 Jahre alten Fahrer endet der Unfall tragisch.

Northeim - Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 241 nahe Northeim ums Leben gekommen. Eine 22-Jährige erlitt bei dem Unfall am späten Mittwochabend schwerste Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Nach den bisherigen Ermittlungen wollte die 22-Jährige zwischen Northeim und Hammenstedt ein vor ihr fahrendes Auto eines 22-Jährigen überholen.

Dabei übersah sie offensichtlich den entgegenkommenden Verkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 19-Jährigen, das gegen den Wagen des 22-Jährigen geschleudert wurde. Der 19-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Die Unfallverursacherin kam schwerstverletzt ins Krankenhaus. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde am Unfallort medizinisch versorgt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wurden die Autos der 22-Jährigen und des 19-Jährigen beschlagnahmt. Auch wurde eine Blutentnahme bei der 22-Jährigen angeordnet, ein externer Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde hinzugezogen. Der Verkehr wurde zunächst einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.