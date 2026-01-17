Nach einem Unfall bei Langen stirbt ein 19-Jähriger. Ein 17-Jähriger wird schwer verletzt. Was bisher zum Unfallhergang bekannt ist.

Langen - Bei einem schweren Autounfall in Langen (Landkreis Emsland) ist ein 19-Jähriger gestorben. Der junge Mann sowie ein 17 Jahre alter Jugendlicher waren in der Nacht zum Samstag nach Angaben der Polizei mit dem Auto unterwegs, als dieses aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und im angrenzenden Feld zum Stillstand kam.

Der 19-Jährige erlitt laut Polizei lebensgefährliche Verletzungen, denen er in der Nacht im Krankenhaus erlag. Der 17-Jährige wurde schwer verletzt, wie es hieß.