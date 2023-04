Bramsche - Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist auf der B68 in Bramsche (Landkreis Osnabrück) gegen die Leitplanke gefahren und tödlich gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann am Donnerstagnachmittag allein an dem Unfall beteiligt. Er starb demnach noch an der Unfallstelle, obwohl eine andere Verkehrsteilnehmerin sofort den Notruf gewählt hatte. Warum der 19-Jährige die Kontrolle über das Motorrad verlor, war unklar.