Es geschieht häufig, dass nach jüngeren Menschen gesucht wird. Bei einem Fall in Brandenburg an der Havel macht sie Polizei Druck. Es besteht Lebensgefahr.

In Brandenburg an der Havel wird ein 19-Jähriger vermisst. (Symbolbild)

Brandenburg an der Havel - Seit einigen Tagen wird in Brandenburg an der Havel nach einem 19-Jährigen gesucht. Es bestehe „akute Lebensgefahr“, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Vermisste benötige aufgrund einer Operation dringend Medikamente. Er ist demnach geistig beeinträchtigt und auf medizinische Betreuung angewiesen. Bislang blieb die Suche ohne Erfolg, deshalb bittet die Polizei um Mithilfe.