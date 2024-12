Bielefeld - Ski Aggu ist der große Gewinner bei der „1Live-Krone“-Verleihung 2024. Die Hörerinnen und Hörer kürten den Rapper mit der Skibrille zum „Besten Künstler“ des Jahres. Außerdem räumte er gemeinsam mit dem Musiker Zartmann in der Kategorie „Bester Alternative Song“ mit dem Track „wie du manchmal fehlst“ ab.

Die Preisträger waren in den vergangenen Wochen per Online-Voting von den Hörerinnen und Hörern ermittelt worden. Bei der großen Preisverleihungs-Party in Bielefeld wurden nun die Gewinner und Gewinnerinnen bekannt gegeben. Als „Beste Künstlerin“ darf Paula Hartmann sich eine Krone abholen. Sie bedankte sich per Videobotschaft aus Tokio, wo sie nach Angaben von 1Live derzeit studiert.

SDP und Berq nehmen Kronen entgegen

Zum zweiten Mal in seiner 25-jährigen Musikkarriere hat das Musik-Duo SDP („Ich will nur dass du weißt“) die Krone als „Bester Live-Act“ gewonnen. Als „Bester Newcomer Act“ durfte der Sänger Berq einen der Preise in die Höhe recken.

Als „Besten Song“ machte ein alter Bekannte in neuem Gewand das Rennen: Mit seiner Neuinterpretation von „Zeit, dass sich was dreht“, dem Song des Fußball-Sommermärchens 2006 von Herbert Grönemeyer, hat Rapper Soho Bani den Lieblingshit der 1Live-Hörerinnnen und -Hörer gelandet. In der Kategorie „Bester Hip-Hop/R&B-Song“ setzte sich die Rap-Crew 01099 mit ihrem Track „Küssen“ gegen die Konkurrenz durch.

Von kugelig zu rechteckig: Trophäe in neuem Design

Der WDR nennt die „1Live Krone“ Deutschlands größten Musikpreis. Bereits zum 25. Mal hat der WDR-Jugendsender 1Live etablierte Künstler wie vielversprechende Newcomer der deutschen Pop- und Hiphop-Szene nominiert. Die Publikumspreise gelten als wichtiger Indikator für die Vorlieben bei einer jungen Hörerschaft.

Zum Jubiläum hat 1Live der begehrten Trophäe ein neues Design verpasst: Statt wie bisher kugelig, ist der gläserne Preis nun rechteckig und im typischen Pink des Senders gehalten. Durch die Show, die nach der Premiere 2023 abermals im Bielefelder Lokschuppen stattfand, führte Moderatorin Jeannine Michaelsen.