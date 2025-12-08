Vor einem Jahr endete die Herrschaft von Baschar al-Assad. Um das zu feiern, gingen in Berlin am Sonntag hunderte Menschen auf die Straße.

Berlin - Rund 2.000 Menschen haben am Sonntag in der Berliner Innenstadt den Sturz der syrischen Regierung vor einem Jahr gefeiert. Die Demonstration, die die „Freude der Befreiung“ zum Motto hatte, zog vom Alexanderplatz bis zum Pariser Platz. Ursprünglich waren 300 Menschen angekündigt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Veranstaltung sei friedlich verlaufen. Zuvor hatte der RBB berichtet.

Am 8. Dezember 2024 wurde die Regierung des Langzeitmachthabers Baschar al-Assad in einer Blitzoffensive von einer Rebellenallianz unter Führung der Islamistengruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) gestürzt. Assad floh zu seinem Verbündeten Wladimir Putin nach Russland. HTS-Kopf Ahmed al-Scharaa führt heute das Land mit rund 23 Millionen Einwohnern als Übergangspräsident an. Nach dem brutalen Bürgerkrieg liegt das Land heute in vielen Teilen in Trümmern.

In Deutschland lebten Ende 2024 nach Angaben der Bundesregierung 975.000 Syrerinnen und Syrer.