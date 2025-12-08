Bei einem Streit auf einem Supermarktparkplatz zieht ein Fahrer ein Messer. Ein Mann will den Angriff abwehren - und wird dabei an der Hand verletzt.

Heiligenhafen - Ein 32 Jahre alter Mann aus Niedersachsen ist in Schleswig-Holstein von zwei Unbekannten mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Das Opfer habe am Samstag auf einem Supermarktparkplatz in Heiligenhafen im Kreis Ostholstein Einkäufe in sein Auto geladen, als zwei Männer aus einem neben ihm parkenden SUV mit einem Messer auf ihn zugegangen seien, berichtete die Polizei. Beim Abwehren des Angriffs habe sich der 32-Jährige an der rechten Hand verletzt. Die beiden Männer seien unerkannt entkommen.

Vorangegangen war nach Angaben der Polizei ein Wortwechsel zwischen dem Opfer und dem Fahrer des SUV, der seine Autotür mehrfach gegen das Fahrzeug des 32-Jährigen geschlagen haben soll. Die Polizei sucht nach Zeugen und hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann kam in ein Krankenhaus.