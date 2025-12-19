Nach zwei unterschiedlichen Hälften trennen sich Paderborn und Darmstadt 2:2 und verpassen beide den Sprung auf Rang zwei. Darmstadt ist jetzt sieben Spiele ungeschlagen. Paderborn entgeht ein Rekord.

Paderborn - Durch ein 2:2 (0:2)-Unentschieden im Verfolgerduell der zweiten Liga haben es der SC Paderborn und Darmstadt 98 beide versäumt, vorerst auf den zweiten Tabellenplatz zu springen.

Die Darmstädter verspielten eine 2:0-Pausenführung, blieben aber im siebten Spiel nacheinander ungeschlagen. Die Paderborner wurden für eine mutigere zweite Halbzeit belohnt, verpassten aber die beste Zweitliga-Hinrunde der Vereinsgeschichte.

Mika Baur bringt Paderborn zurück ins Spiel

Die Darmstädter erwischten einen Blitzstart. Den Treffer zum 1:0 durch Marco Richter (4.), sein vierter Scorerpunkt binnen drei Spielen, hatte Paderborns Tjark Scheller unhaltbar für Torwart Dennis Seimen abgefälscht. Vor der Pause erhöhte Killian Corredor gegen nervös wirkende Paderborner auf 2:0 (37.).

Für nun deutlich mutigere Gastgeber verkürzte Mika Baur in der zweiten Halbzeit zunächst auf 1:2 (55.). Nach einem Handspiel im Strafraum von Darmstadts Kai Klefisch verwandelte Sebastian Klaas in der 85. Minute den fälligen Elfmeter zum letztlich verdienten 2:2-Endstand.

Vor der vierwöchigen Winterpause bleiben beide Clubs aussichtsreich im Rennen. Paderborner war zuletzt 2019/20 erstklassig, Darmstadt 2023/24.