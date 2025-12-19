Erik Engelhardt trifft doppelt, doch Regensburg gleicht zweimal aus. Energie vergibt die Chance auf die Herbstmeisterschaft und muss nun auf die Konkurrenz schauen.

Cottbus - Spitzenreiter Energie Cottbus besitzt zwar weiterhin gute Chancen auf den Herbstmeistertitel in der 3. Fußball-Liga, eine vorzeitige Entscheidung haben die Lausitzer am Freitagabend aber verpasst. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter musste sich im Heimspiel gegen Jahn Regensburg trotz Zwei-Tore-Führung mit einem 2:2 (2:0) begnügen.

Vor den Spielen am Samstag und Sonntag führt Energie Cottbus die Tabelle vor dem MSV Duisburg (33) und SC Verl (32) an. Der FCE hat in der starken Hinrunde 36 Punkte erkämpft, einen weniger als in der vergangenen Saison. Damals überwinterte Energie als Tabellenzweiter hinter Dynamo Dresden.

Thiele vergibt Chance auf 3:0

Erik Engelhardt sorgte mit einem Doppelpack in der 23. und 41. Minute für die Cottbuser Pausenführung. Vor 12.069 Zuschauern im Leag Energie Stadion traf Christian Kühlwetter für Regensburg ebenfalls doppelt (61./78.).

Energie-Torhüter Marius Funk verhinderte in der Startphase gleich zweimal die Regensburger Führung. Er rettete gegen Leopold Wurm (15.) und Lucas Hermes (18.). Auf der anderen Seite erzielte Erik Engelhardt per Kopf das 1:0 (23.) und legte kurz vor der Pause den zweiten Treffer nach (41.). Für Engelhardt waren es die Saisontreffer 12 und 13.

Timmy Thiele hatte kurz nach der Pause bei seiner Doppelchance den dritten Treffer auf dem Fuß (52.). ﻿Aber der Sturm-Routinier muss weiter auf sein erstes Saisontor warten. Stattdessen sorgte Christian Kühlwetter mit seinen beiden Treffern für den 2:2-Ausgleich (61./78.) und belohnte Regensburg für ein starkes Auswärtsspiel.