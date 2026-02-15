Ein 2:2 gegen den Tabellenführer ist kein schlechtes Ergebnis für einen Abstiegskandidaten. Allerdings lag Eintracht Braunschweig gegen Darmstadt 98 schon 2:0 vorn.

Braunschweig - Vor dem Spiel wären bei Eintracht Braunschweig viele mit einem 2:2 gegen Darmstadt 98 zufrieden gewesen. Nach dem Schlusspfiff haderten die meisten aber damit, eine 2:0-Führung gegen den bisherigen Tabellenführer noch aus der Hand gegeben zu haben.

„Man fühlt sich logischerweise eher so, dass man zwei Punkte liegengelassen hat“, sagte Trainer Heiner Backhaus hinterher. Der 44-Jährige lobte aber auch beide Teams: „Wir sind acht Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Das ist der Mutterboden für die Punkte, die wir holen.“ Er glaube aber auch: „Wir haben heute mit Darmstadt einen Aufsteiger gesehen.“

Doppelpack kurz vor der Pause

Mehmet Aydin per Foulelfmeter (41.) und Johan Gomez nach einem Einwurf (45.+2) brachten die Braunschweiger kurz vor der Pause in Führung. Beide Darmstädter Tore nach dem Seitenwechsel erzielte der Innenverteidiger Matej Maglica (56./78.).

„Es ist sehr ärgerlich, weil wir nicht konsequent zu Ende verteidigt haben. Trotzdem brauchen wir uns mit einem Punkt gegen den Tabellenführer nicht zu verstecken“, sagte Eintracht-Torwart Ron-Thorben Hoffmann. „Den Punkt nehmen wir definitiv so mit und er wird uns auch weiterhelfen.“