Eine Frau fährt mit ihrem Auto gegen einen Laster in Hellersdorf. Die Fahrerin wird schwer verletzt und stirbt wenig später im Krankenhaus. Ihre zwölfjährige Tochter im Wagen überlebt.

Berlin - Die Autofahrerin, deren Wagen in Berlin-Hellersdorf mit einem geparkten Lastwagen zusammengestoßen war, ist tot. Die 38-Jährige starb am Sonntagmorgen in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ihre zwölfjährige Tochter überlebte als Beifahrerin demnach den Unfall. Sie sei ansprechbar gewesen und hätte „keine offensichtlichen Verletzungen“ davongetragen.

Der Wagen war am Samstagabend auf der rechten Spur der Hellersdorfer Straße in Richtung Cecilienstraße unterwegs. In Höhe des U-Bahnhofs Kienberg kam es den Angaben zufolge zum Zusammenstoß mit dem Lastwagen-Auflieger. „Das Auto fuhr gegen den geparkten Lkw, der ebenfalls auf der rechten Spur stand“, sagte eine Polizeisprecherin. Warum der Wagen der Frau nicht ausgewichen ist, war zunächst unklar. „Die Ermittlungen laufen.“

Ersthelfer bargen demnach die Fahrerin und reanimierten sie vor Ort. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte auf die Intensivstation eines Krankenhauses, wo sie später starb. Die Tochter wurde zur Beobachtung ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Die Beamten beschlagnahmten das Auto, um ein Gutachten zu erstellen. Die Hellersdorfer Straße blieb an der Unfallstelle von 22 Uhr bis 3 Uhr am Sonntag gesperrt.