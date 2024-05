Es waren Kommunalwahlen im Großformat: Nur alle 30 Jahren fallen in Thüringen derart viele Kommunalwahlen zusammen. Im Einsatz waren am Sonntag und den Folgetagen rund 20.000 Wahlhelfer.

Erfurt - Bei den Thüringer Kommunalwahlen haben rund 20.000 Männer und Frauen als Wahlhelfer mitgewirkt. „Die hohe Wahlbeteiligung von 62,9 Prozent bei den Landrats-

und Oberbürgermeisterwahlen in den kreisfreien Städten und 61,2 Prozent bei den Bürgermeisterwahlen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ist Ausdruck einer lebendigen Demokratie“, erklärte Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) am Donnerstag. Landeswahlleiter Holger Poppenhäger sagte, die Wahlen „konnten nur aufgrund eines hohen Engagements aller Beteiligten durchgeführt werden“. Die Wahlhelfer zählten viele Stimmen bereits am Sonntag aus, in Gera zog sich die Auszählung bis Dienstag.

Bei den Kommunalwahlen am Sonntag waren 1,74 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Gewählt wurden unter anderem 13 Landräte und fünf Oberbürgermeister sowie vielerorts Bürgermeister, Ortschaftsbürgermeister und flächendeckend Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte. Am 9. Juni sind Stichwahlen und die Europawahl.