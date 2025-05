Marcel Dabo ist schon in Indianapolis, nun bekommt er Unterstützung aus der Heimat: Maximilian Mang ist von den Colts verpflichtet worden.

Nächster Deutscher in die NFL: Mang wechselt zu den Colts

Der deutsche Footballspieler Maximilian Mang wechselt zu den Indianapolis Colts in die NFL.

Indianapolis - Footballspieler Maximilian Mang wechselt zu den Indianapolis Colts in die amerikanische Profiliga NFL. Der 25 Jahre alte Brandenburger ist nach Marcel Dabo der zweite Deutsche im Aufgebot des Teams von Trainer Shane Steichen. Zudem spielt bei den Colts mit Bernhard Raimann ein Österreicher.

Der 2,04 Meter große und 121 Kilogramm schwere Tight End Mang spielte zuletzt für die Syracuse University und sammelte in Deutschland Erfahrungen bei den Berlin Rebels und den Potsdam Royals in der German Football League. Laut Mitteilung des Vereins sei die Verpflichtung als Ausbau der Beziehungen der Colts nach Deutschland zu werten. Schließlich besitze Indianapolis Vermarktungsrechte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.