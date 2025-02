Eine Auseinandersetzung mit einem Mann endet für eine Frau in Sachsen-Anhalt tödlich. Der Tatverdächtige wurde gefasst. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen.

20-Jährige in Genthin getötet: Haftbefehl erlassen

Die Spurensicherung im Einsatz: In Genthin ist eine 20-Jährige tödlich verletzt worden.

Genthin - Nach dem gewaltsamen Tod einer 20-jährigen Frau in Genthin (Sachsen-Anhalt) hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen. Für den 28-jährigen Mann sei Untersuchungshaft angeordnet worden, teilte die zuständige Polizeiinspektion Stendal mit. Die Frau war am Donnerstag bei einer tätlichen Auseinandersetzung mit dem 28-Jährigen tödlich verletzt worden. Trotz schneller Hilfe erlag sie ihren Verletzungen. Der Tatverdächtige war zunächst flüchtig, konnte einen Tag nach der Tat aber am Freitag gefasst werden.