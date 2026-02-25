Ein Streit in einer Wohnung in Halle-Neustadt eskaliert: Ein junger Mann wird mit einem Messer angegriffen. Konnte der mutmaßliche Täter gefasst werden?

Halle - Bei einer Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in Halle-Neustadt ist ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Er sei im Zuge eines Streits von einem 25-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz mit einem Messer angegriffen worden, teilte die Polizei mit. Der junge Mann wurde den Angaben zufolge mit mehreren Stichen in den Oberkörper verwundet. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Mittlerweile befinde sich der 20-Jährige außer Lebensgefahr, hieß es.

Nach der Tat am Dienstagabend sei der mutmaßliche Angreifer in der Wohnung des Verletzten geblieben. Gegen 22 Uhr habe er selbst die Tür geöffnet. Die Polizei nahm ihn fest. Zuvor war ein Spezialeinsatzkommando angefordert worden - kam jedoch nicht mehr zum Einsatz.

Derzeit werden Zeugen vernommen. Die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen des Geschehens dauern an, hieß es. Der 25-Jährige wurde am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt, dieser ordnete die einstweilige Unterbringung an. Der Mann wurde in den Maßregelvollzug nach Uchtspringe gebracht.