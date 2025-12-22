Ein Mann wurde lebensgefährlich verletzt, ein weiterer leicht. Die Polizei hat zwei Verdächtige ausfindig gemacht. Was ihnen vorgeworfen wird.

Aurich/Wittmund - Ein 20-Jähriger hat vor einer Spielothek einen Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Zuvor hatte es eine Auseinandersetzung zwischen den beiden und zwei weiteren Menschen gegeben, wie die Polizei mitteilte. Die Tat ereignete sich demnach in der Nacht auf Sonntag in Wittmund. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchter Tötung.

Nach bisherigen Informationen waren der 20-Jährige sowie ein 17-Jähriger mit dem 41 Jahre alten Opfer sowie einem 46-Jährigen aneinander geraten. Dabei wurde der ältere Mann zudem leicht verletzt. Die beiden Verletzten wurden später in ein Krankenhaus gebracht. Der Zustand des 41-Jährigen ist inzwischen stabil.

Die beiden Verdächtigen flohen zunächst vom Tatort. Beamte machten sie am frühen Morgen ausfindig. Der 20-Jährige wurde in Untersuchungshaft genommen. Der 17-Jährige kam nach der Aufnahme seiner Personalien wieder auf freien Fuß.