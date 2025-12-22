Vogelschrecke, Raketen und Patronen: In Neukölln stößt die Polizei auf ein ganzes Arsenal an verbotenem Feuerwerk. Wie gefährlich sind diese Funde?

Berlin - Die Polizei hat bei einem Mann in Berlin-Neukölln über zweihundert verbotene Feuerwerkskörper, eine Schreckschusswaffe und Hunderte Patronen entdeckt. Der Mann wird verdächtigt, über soziale Netzwerke mit illegalem Feuerwerk gehandelt zu haben, wie die Polizei auf Facebook mitteilte. Demnach fanden die Einsatzkräfte über 200 sogenannte Vogelschrecke, bei denen es sich um Feuerwerk der Kategorie F4 handelt.

Alle Gegenstände könnten bei falscher Handhabung schwere Verletzungen verursachen, hieß es weiter. Die Polizei entdeckte auch zehn nicht gekennzeichnete Feuerwerksraketen und knapp 1.500 Euro Bargeld. Pyrotechnik der Kategorien F3 und F4 darf nur mit besonderer behördlicher Erlaubnis gekauft und abgebrannt werden. Im normalen Handel ist Silvester-Feuerwerk der Kategorien F1 und F2 zu haben.

Die Polizei geht zurzeit verstärkt gegen den illegalen Handel mit Feuerwerk vor und kontrolliert dabei auch im Internet. Die Beamten riefen dazu auf, kein Feuerwerk aus dubiosen Internetquellen oder über soziale Medien zu kaufen.