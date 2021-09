20-Jähriger lebensgefährlich verletzt: Täter flüchtig

Tecklenburg - Bei einer Auseinandersetzung zweier Gruppen auf einem Schulgelände in Tecklenburg (Kreis Steinfurt) ist ein 20-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Das teilten die Staatsanwaltschaft Münster, die Polizei Steinfurt und die Polizei Münster in einer gemeinsamen Stellungnahme am Mittwoch mit. Ersten Erkenntnissen zufolge seien drei Angreifer mit einem schwarzen Kleinwagen vorgefahren, während der 20-Jährige und sein 17-jähriger Begleiter bereits auf dem Schulgelände gewesen sein sollen.

„Die Hintergründe für das Aufeinandertreffen und die Eskalation der Situation sind noch völlig unklar. Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang“, sagte der Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. Der 17-Jährige wurde beim Streit leicht verletzt. Die Täter flüchteten nach der Tat. Das Schulgelände bleibt am Mittwoch demnach geschlossen.