Zum Tag der Arbeit stehen landesweit eine Vielzahl von Veranstaltungen an. Organisiert hat sie der Deutsche Gewerkschaftsbund. Es geht um Botschaften an die Politik – aber auch ums Feiern.

Magdeburg - Gute Arbeit, starke Wirtschaft, soziale Sicherheit: Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat zum Tag der Arbeit landesweit 20 Veranstaltungen initiiert – ausgerichtet auf die ganze Familie. Unter dem Motto „Mach dich stark mit uns!“ sind die Menschen am Donnerstag aufgerufen, auf die Straße zu gehen und friedlich ihre Stimme für eine gerechtere Arbeitswelt zu erheben, wie der DGB Sachsen-Anhalt in Magdeburg mitteilte.

Große Kundgebungen soll es in Magdeburg und Halle geben. Auch in Oschersleben in der Börde, in Wernigerode im Harz sowie in Stendal und Gardelegen in der Altmark seien Aktionen anlässlich des Mai-Feiertags geplant, hieß es.

Stände und Live-Musik auf dem Alten Markt in Magdeburg

Susanne Wiedemeyer, stellvertretende Vorsitzende des DGB-Bezirks Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt und Leiterin des DGB-Landesbüros, wird den Angaben zufolge in der Landeshauptstadt zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sprechen. Auch Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) habe ihr Kommen und ein Grußwort angekündigt, hieß es.

Informationsstände von Gewerkschaften, Parteien und Verbänden sowie Live-Musik bilden den Rahmen für Kundgebung und Fest auf dem Alten Markt.

Demokratiefest in Halle

In Halle soll es auf dem Marktplatz ein Demokratiefest mit Kundgebung und Demonstration geben. Erwartet wird den Angaben zufolge Stephanie Albrecht-Suliak, Landesbezirksleiterin Nordost der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie.

In Wernigerode will Sachsen-Anhalts Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt, Armin Willingmann (SPD), bei der Mai-Kundgebung zu den Menschen sprechen. Im Wiesenpark Oschersleben wird anlässlich des Maifestes der Bundestagsabgeordnete David Schliesing (Linke) als Redner erwartet.

An einigen Orten finden die Veranstaltungen bereits einen Tag zuvor in den Abendstunden statt, wie es hieß.