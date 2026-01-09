Starke Schneeverwehungen und zugeschneite Straßen führen um Cuxhaven zu mehreren Unfällen und einer Vollsperrung.

Um Cuxhaven ist die Situation auf den Straßen angespannt

Cuxhaven - Seit der Nacht zum Freitag ist es im Landkreis Cuxhaven zu 20 wetterbedingten Unfällen gekommen. Dabei wurden einige Autofahrer und Autofahrerinnen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Situation auf den Straßen sei angespannt, die Sichtweiten schlecht, die Straßen zugeschneit. Die B73 ist nach einer Reihe von Verkehrsunfällen zwischen Cadenberge und Neuhaus aktuell voll gesperrt. Die Polizei mahnt zur Vorsicht.