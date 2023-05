Diepholz (dpa/lni) – - Bei einem Brand in einer Wohnung in Bassum im Landkreis Diepholz ist ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, entdeckte die 82-jährige Bewohnerin am frühen Morgen das Feuer und konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Das Feuer brach den Angaben zufolge im Dachstuhl aus. Die Flammen griffen auf die dort liegende Wohnung über. Die Feuerwehr war mit über 100 Kräften im Einsatz. Laut Polizei ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Die Seniorin wurde von ihrer Tochter abgeholt. Die Ursache für den Brand war am Sonntag zunächst unklar.