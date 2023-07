200.000 Euro Schaden nach Feldbrand in Auma-Weidatal

Auma-Weidatal - Im Kreis Greiz hat am Samstag ein 30 Hektar großes Feld gebrannt. Das Feuer in Auma-Weidatal sei durch einen Funkenflug von einer Strohballenpresse ausgelöst worden, teilte das Lagezentrum mit. Die Maschine sei abgebrannt. Ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Waldstück habe verhindert werden können. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 200.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt.

In Jena-Laasan brannte ebenfalls am Samstag eine Wiese. Die Feuerwehr rückte nach Angaben der Stadt mit rund 100 Einsatzkräften aus. Diese konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Rauchsäule des Brandes sei weithin sichtbar gewesen. Bei Thörey im Ilm-Kreis verbrannte laut Polizei am Samstag ein fünf Hektar großes Weizenfeld. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Der Schaden belaufe sich hier auf rund 6000 Euro.