Quedlinburg - Der Romanikpreis geht in diesem Jahr an eine Familie, die sich für den Erhalt und die Belebung der Klosterkirche Groß Ammensleben in der Magdeburger Börde engagiert sowie an ein Projekt im Merseburger Dom. Der Organist und Chorleiter Michael Löderbusch und seine Frau Elisabeth sichern die Öffnung der Kirche in Groß Ammensleben, geben Führungen und unterstützen bei Restaurierungsprojekten, wie der Tourismusverband Sachsen-Anhalt anlässlich der Preisverleihung mitteilte. Beide lebten die Straße der Romanik und gingen ganz in ihrer Rolle auf.

In der Kategorie Projekte wird „Romanik - das Geheimnis der Krypta“ im Merseburger Dom ausgezeichnet. Mit innovativen Formaten und beispielhafter Öffentlichkeitsarbeit gehe das Projekt neue Wege der Vermittlung romanischer Baukunst, so der Tourismusverband Sachsen-Anhalt weiter. Interaktiv erforschen Schülerinnen und Schüler, mit welchen Mitteln romanische Bauwerke entstanden. Der Romanikpreis ist mit einer Goldmedaille verbunden, die von der FDP gestiftet wurde.

Kunstmuseum Magdeburg erhält Sonderpreis

Das Kunstmuseum Magdeburg Kloster Unser Lieben Frauen erhält den mit 10.000 Euro dotierten Sonderpreis des Ministeriums für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten. Es hieß, damit werde seine langjährige, engagierte Arbeit zur Bewahrung und kulturellen Nutzung des einzigartigen romanischen Bauwerks im Herzen der Landeshauptstadt ausgezeichnet. Jüngst waren die Klosterkirche saniert und die Nordgalerie ausgebaut worden.

Das Kloster Unser Lieben Frauen ist seit 1995 Ausgangspunkt der Tourismusroute Straße der Romanik. Diese verbindet in Form einer Acht in Sachsen-Anhalt über 88 romanische Bauwerke in 73 Orten, darunter sind Dome, Kirchen, Klöster, Burgen und Schlösser. Mit ihnen kann man die Spuren des Architekturzeitalters (950 - 1250) entdecken.

Der Romanikpreis wird seit 1995 verliehen und würdigt das Engagement und die Hingabe derjenigen, die sich für den Erhalt des kulturellen Erbes einsetzen und somit zur Steigerung der Bekanntheit der Straße der Romanik beitragen.