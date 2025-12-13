Zoll und Polizei haben in Leipzig 13 Objekte durchsucht. Im Fokus: Restaurants, Spielotheken und Einzelhandel. Es gibt erste Verdachtsmomente auf Schwarzarbeit und illegale Strukturen.

Leipzig - Im Kampf gegen Schwarzarbeit und Clankriminalität haben Zollbeamte 13 Objekte in Leipzig durchsucht. Der Fokus habe auf Restaurants, Spielotheken und Geschäfte des Einzelhandels gelegen, wie das Hauptzollamt Dresden mitteilte. Nach einer ersten Auswertung haben sich demnach in mehreren Fällen Verdachtsmomente ergeben, die nun von der Finanzkontrolle überprüft werden.

„Zugleich diente dieser Einsatz dazu, behördenübergreifend Erkenntnisse über Clanaktivitäten und unrechtmäßige Strukturen zu gewinnen“, hieß es weiter. Insgesamt waren 200 Einsatzkräfte unter anderem vom Landeskriminalamt (LKA), der Bundespolizei, der Bereitschaftspolizei sowie vom Finanzamt an den Razzien beteiligt.

Im Oktober 2023 hatte die sogenannte Task-Force Clan ihre Arbeit aufgenommen. Diese nimmt die organisierte Kriminalität, Geldwäsche und Steuerhinterziehung ins Visier.