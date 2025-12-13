Eine turbulente Woche endet für die Karlsruher mit dem nächsten heftigen Tiefschlag. Der SCP ist auch dank Doppeltorschütze Laurin Curda vorerst Zweiter. Bei den Badenern fliegen zwei Profis vom Feld.

Karlsruhe - Der SC Paderborn hat sich zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga vorgeschoben und dem Karlsruher SC den nächsten Rückschlag verpasst. Die Badener unterlagen den Ostwestfalen mit 0:4 (0:0) und kassierten bereits die fünfte Niederlage nacheinander.

Laurin Curda traf in der 65. und 71. Minute für Paderborn, Raphael Obermair (78.) und Tjark Scheller (87.) erhöhten. Beim KSC sahen Fabian Schleusener (53.) und Marcel Franke (83.) vor 28.166 Zuschauern jeweils Gelb-Rot.

Rückendeckung für Eichner

Für die Karlsruher war es der nächste Tiefpunkt in einer schwierigen Woche. Die überraschende Trennung vom langjährigen Co-Trainer Zlatan Bajramovic hatte zuletzt für Aufsehen und Unruhe innerhalb der Mannschaft gesorgt.

Zumindest an Chefcoach Christian Eichner wollen die KSC-Bosse aber nicht rütteln. „Ich habe vor dem Spiel schon gesagt, dass Eiche bei uns nicht infrage gestellt war, nie infrage gestellt war“, sagte Sportgeschäftsführer Mario Eggimann. „Das ist nach dem Spiel auch nicht anders.“

KSC fällt nach Rückstand auseinander

In einer recht ereignisarmen ersten Halbzeit blieb der KSC offensiv harmlos und hatte kurz vor der Pause großes Glück, dass Paderborns Curda per Kopf nur das Aluminium traf (43.). Nach dem Seitenwechsel wurde es dann turbulent.

Das vermeintliche 1:0 durch Leon Opitz (48.) wurde nach einem Video-Check aberkannt. Dem Treffer des Karlsruher Mittelfeldspielers war ein Foul seines Teamkollegen Meiko Wäschenbach vorausgegangen. Kurze Zeit später flog Stürmer Schleusener vom Platz. Der 34-Jährige kam im Strafraum zu Fall, Referee Timo Gansloweit wertete es als Schwalbe - eine harte Entscheidung.

Nach Curdas Tor zur Führung des SCP fielen die Gastgeber auseinander. Kurz vor Schluss kassierte auch noch Franke wegen eines Foulspiels Gelb-Rot.