2000 Bäume in Friedrichshain-Kreuzberg werden gefällt

Berlin - Im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg müssen nach Schätzungen des Bezirksamts im kommenden Jahr rund 2000 kranke Bäume gefällt werden. Hitze, Trockenheit und punktueller Starkregen hätten den Bäumen stark zugesetzt, teilte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg am Mittwoch mit. Das Amt führt die Schäden auf den Klimawandel zurück.

„Es ist schmerzhaft zu sehen, wie es unseren Stadtbäumen in der Klimakatastrophe ergeht“, so Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne). Von den Bäumen, die in den vergangenen 20 Jahren gepflanzt wurden, sei nur etwa ein Drittel komplett gesund. Rund jeder vierte Baum musste demnach bereits wieder gefällt werden. Herrmann beklagte, dass das Budget für die Baumpflege zu knapp bemessen sei, und forderte, den Bäumen mehr unversiegelte Flächen zur Verfügung zu stellen.