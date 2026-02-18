Berlin verzeichnet 2025 weniger Gäste und Übernachtungen als im Vorjahr. Für das laufende Jahr zeigen sich Visit-Berlin-Chef Kieker und Senatorin Giffey zuversichtlich - aus folgenden Gründen.

Berlin - Im vergangenen Jahr haben deutlich weniger Touristen Berlin besucht als noch 2024. Wie die Tourismusagentur Visit Berlin mitteilte, verpasste die Hauptstadt dabei die Marke von 30 Millionen Gäste-Übernachtungen.

2025 wurden demnach 29,4 Millionen Übernachtungen von 12,4 Millionen Gästen gezählt. 2024 waren es 30,6 Millionen Übernachtungen von 12,7 Millionen Gästen.

Zuversicht für 2026 unter anderem wegen zwei großer Messen

Visit-Berlin-Chef Burkhard Kieker sprach von einem anspruchsvollen Jahr, zeigte sich für die Zukunft aber optimistisch. Auch Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) blickt zuversichtlich auf 2026. Unter anderem fänden die Internationale Luftfahrtausstellung (ILA) und die Bahn- und Verkehrstechnikmesse Innotrans dieses Jahr wieder statt, was stets viele Besucher bedeute. Beide Messen werden nur alle zwei Jahre abgehalten.

Giffey: Internationaler Vergleich zählt

Der Tourismus in der Hauptstadt läuft weiterhin den Rekordwerten aus dem Jahr 2019 deutlich hinterher. Damals kamen fast 14 Millionen Touristen in die Hauptstadt und sorgten für 34,12 Millionen Übernachtungen in Hotels- und Beherbergungsbetrieben.

Mit Blick auf die nächsten Jahre hofft Giffey, dass die Marke von 30 Millionen Übernachtungen stets übersprungen wird. Ein genaueres mittel- oder langfristiges Ziel bei den Gäste- und Übernachtungszahlen wollte sie nicht ausgeben. Wichtig sei immer der Vergleich in einigen internationalen Ranglisten.

„Ich würde mir wünschen, dass Berlin bei den Solo-Reisenden Dublin noch überholt“, sagte die SPD-Politikerin. Dublin liegt in dieser Rangliste auf dem ersten Platz, Berlin auf dem zweiten. Bei den Gesamtzahlen sei das Ziel, Berlin hinter London und Paris, aber vor Rom und Amsterdam unter den fünf Top-Städten in Europa zu etablieren.