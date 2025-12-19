Jung, kreativ und präzise: Wie ein 21-Jähriger aus Königs Wusterhausen die Jury bei den „German Craft Skills“ mit Reliefgravur und ausgefeiltem Design begeistert hat.

Robert Norwik Ziegler, Graveur mit der Spezialisierung Reliefgraviertechnik, hat beim Bundeswettbewerb „German Craft Skills“ den ersten Platz erreicht.

Königs Wusterhausen - Der 21 Jahre alte Robert Norwik Ziegler hat beim bundesweiten Wettbewerb „German Craft Skills“ mit einer Gravur den ersten Platz belegt. „Der Beruf wird zunehmend moderner und digitaler – das macht ihn besonders interessant“, sagte der junge Preisträger, der seine Ausbildung im Handwerksbetrieb von Graveur Sebastian Kanschur machte. Die Arbeit erfordere Kreativität und handwerkliches Geschick – und mache Spaß, sagte Ziegler.

Seine kunstvoll gefertigte Gedenktafel für Thomas Müntzer überzeugte die Jury „durch höchste Präzision, maßgenaue Ausführung sowie ansprechende Gestaltung und ausgefeiltes Design“, hieß es in einer Mitteilung der Handwerkskammer Cottbus.

Ziegler sei auf die Reliefgraviertechnik spezialisiert. Für den Beruf des Graveurs seien unter anderem Kenntnisse in Mathematik, Physik und Chemie wichtig, aber auch ein ausgeprägtes Gespür für Werkstoffe wie Metall und Kunststoff. Als Nächstes wolle Ziegler eine Weiterbildung zum Handwerksmeister machen.

Bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk, den „German Craft Skills“, treten die besten Absolventinnen und Absolventen der beruflichen Ausbildung in mehr als 130 Gewerken an, wie der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) informiert. Jedes Jahr starten demnach bundesweit mehr als 3.000 junge Menschen in den Wettkampf um den Deutschen Meistertitel in ihrem Gewerk.

Schirmherr des Wettbewerbs ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der ZDH richtet die Meisterschaft gemeinsam mit der Stiftung für Begabtenförderung im Handwerk aus und wird dabei durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unterstützt.