Originalkostüme und echte Requisiten: In den kommenden Monaten gastiert in Dresden die Wanderausstellung über den berühmten jungen Zauberer mit der Narbe. Die Fans können auch selbst aktiv werden.

Dresden - Magie zum Anfassen: In Dresden hat die internationale Harry-Potter-Ausstellung ihre Türen eröffnet. Besucherinnen und Besucher können einen Blick hinter die Kulissen des Harry-Potter-Franchise werfen und die ikonischsten Momente und Schauplätze noch einmal erleben, wie die Veranstalter mitteilten.

Zu sehen sind unter anderem Originalkostüme und Requisiten aus der Broadway-Produktion „Harry Potter und das verwunschene Kind“. Zudem sind berühmte Szenen aus den vier Häusern der Zauberschule Hogwarts zu sehen, etwa die schwebenden Kerzen, die Halle der bewegten Porträts oder Hagrids Hütte mit seinem überdimensionalen Stuhl.

Hogwarts-Haus und Zauberstab wählen

Zu Beginn der Ausstellung erhalten die Besucherinnen und Besucher nach Angaben der Veranstalter ein Armband. Damit könnten sie unter anderem ein Hogwarts-Haus, einen Zauberstab und einen eigenen Patronus wählen. Bei jeder interaktiven Station könnten sie Punkte für ihr Haus sammeln – genauer gesagt für Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin.

Bis zum 3. Mai 2026 gastiert die Wanderausstellung über Harry Potter im Dresdner Erlwein Forum. Tickets gibt es ab rund 30 Euro für Erwachsene und ab 25 Euro für Kinder. In Deutschland war die internationale Ausstellung bereits in München zu sehen.