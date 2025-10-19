Großenhain - Zu einem tödlichen Unfall kam es am Samstag bei Großenhain im Landkreis Meißen: Auf einer Landstraße zwischen den beiden Ortschaften Strauch und Oelsnitz kam eine 22-Jährige mit ihrem Motorrad aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, teilte die Polizei mit. Dabei kollidierte die Frau mit Bäumen neben der Straße. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen zum Unfallhergang.