Eine Gruppe mit Holzlatten und Baseballschlägern geht auf einen Mann los. Er wird schwer verletzt. Was bisher über die Attacke am Samstagabend bekannt ist.

Halle - Mit Holzlatten und einem Baseballschläger soll eine Gruppe einen Mann in Halle attackiert und schwer verletzt haben. Es seien bis zu 12 Personen gewesen, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ über den Angriff am Samstagabend berichtet. Das 49 Jahre alte Opfer habe eine schwere Kopfverletzung erlitten. Der Hintergrund des Angriffs ist bisher völlig unklar.

Als die Polizei eintraf, seien die meisten der Angreifer schon geflüchtet gewesen, hieß es. Die Beamten ermittelten nun, wie genau der Mann verletzt wurde und warum es zu dem Übergriff kam. Der 49-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden und bislang wegen seiner schweren Verletzungen nicht vernehmungsfähig gewesen. Die Polizei setzt bei ihren Ermittlungen auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.