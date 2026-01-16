Ein Streit auf der Eisenbahnstraße am Silvestertag endete für einen 22-Jährigen tödlich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise - in sechs Sprachen.

Leipzig - Am Silvestertag wurde ein 22-Jähriger auf der Leipziger Eisenbahnstraße mit Stichen schwer verletzt - jetzt hat die Polizei mitgeteilt, dass er gestorben ist. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Tötungsdelikts. Der Täter ist noch unbekannt. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.

Der 22-jährige Somalier sei am Nachmittag des 31. Dezember zunächst mit einem anderen Mann in Streit geraten. In dessen Verlauf zückte der Unbekannte einen spitzen Gegenstand und stach mehrfach auf den jungen Mann ein. Der 22-Jährige wurde schwer verletzt und musste nach Polizeiangaben bereits auf dem Weg ins Krankenhaus wiederbelebt werden. Am 9. Januar sei er in einer Spezialklinik gestorben.

Zeugenaufruf in sechs Sprachen

Die Polizei hat einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, sei er ins Türkische, Persische, Arabische sowie in zwei Varianten des Kurdischen übersetzt worden.