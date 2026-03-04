weather wolkig
  3. In Hannover: Mensch wird von Stadtbahn überrollt und stirbt

Vieles ist nach dem Unfall am Mittag noch unklar. Was die Polizei bisher weiß.

Von dpa 04.03.2026, 15:05
Der Unfall passierte auf der Stadtbahnlinie 13. (Symbolbild)
Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover - Ein Mensch ist von einer Stadtbahn in der Landeshauptstadt überrollt worden und gestorben. Das Opfer wurde unter dem Zug eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Der genaue Unfallhergang und die Identität des Opfers waren zunächst nicht bekannt. Die Beamten gingen von einem Unfall aus.

Der Mensch sei von der Feuerwehr geborgen worden und werde abtransportiert. Wegen des Unfalls mit der Straßenbahn der Linie 13 wurden umliegende Straßen im Bereich der Göttinger Chaussee zeitweise gesperrt, wie die Polizei mitteilte.