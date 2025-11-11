Bei einer Kontrolle an der A30 nahm die Bundespolizei einen jungen Mann fest. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor.

Da der Mann die Geldstrafe nicht zahlen konnte, muss er nun ersatzweise eine Freiheitsstrafe antreten (Symbolbild)

Bad Bentheim - Die Bundespolizei hat an der deutsch-niederländischen Grenze einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 24-Jährige muss eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen antreten, wie die Bundespolizei mitteilte.

Der Mann war am späten Montagabend in einem Reisebus aus den Niederlanden unterwegs, der im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf einem Rastplatz an der A30 überprüft wurde.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden war und eine Geldstrafe von 900 Euro offen hatte. Da er den Betrag nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.