Ein brennendes Auto im Tunnel der A111 am Flughafen Tegel - das war allerdings nur eine Übung. Wie lang war die Sperrung?

Berlin - Der Tunnel Flughafen Tegel auf der Autobahn 111 in Berlin ist nach einer Notfallübung in der Nacht wieder frei. Nach Angaben der Berliner Tunnelleitzentrale wurde die Übung bereits um kurz vor 1.00 Uhr nachts wieder beendet.

Eine Sprecherin sagte, die Übung sei planmäßig verlaufen. Die Sperrung in beiden Richtungen sollte ursprünglich von 21.00 Uhr am Montagabend bis 5.00 Uhr morgens dauern. Die Feuerwehr und die Autobahn GmbH hatten einen Einsatz im Tunnel simuliert.

„Ein simulierter Pkw-Brand mit starker Rauchentwicklung und offenen Flammen stellte unsere Einsatzkräfte vor ein realitätsnahes Szenario“, teilte die Berliner Feuerwehr bei Instagram mit. Damit sollte das Einsatz- und Sicherheitskonzept zur Bekämpfung von Tunnelbränden getestet werden.