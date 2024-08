Gerade schwamm er noch mit seinen Freunden im See, kurz darauf fehlt von einem 25-Jährigen jede Spur. Später bergen Taucher seine Leiche. Was ist passiert?

25-Jähriger ertrinkt in Badesee im Harz

Clausthal-Zellerfeld - Ein 25-Jähriger ist in einem Badesee im Harz ertrunken. Der Mann schwamm am Mittwochabend im Naturschwimmbad Oberer Hausherzberger Teich in Clausthal-Zellerfeld, wie die Polizei mitteilte. Freunde, die zunächst mit ihm ins Wasser gegangen waren, hätten später das Fehlen des 25-Jährigen bemerkt.

Alarmierte Rettungskräfte bargen schließlich die Leiche des Mannes aus dem See. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass es sich um einen Badeunfall handelt. Die weiteren Ermittlungen dauern nach Angaben der Polizei an.