Barßel - Ein 25-jähriger Fußgänger ist einem Verkehrsunfall in Barßel (Landkreis Cloppenburg) ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen erfasste ein 74-jähriger Autofahrer den Mann aufgrund witterungsbedingter schlechter Sichtverhältnisse, wie die Polizei mitteilte. Der 25-Jährige verstarb am Donnerstagnachmittag noch an der Unfallstelle. Für unter Schock stehende Ersthelfer und Angehörigen war die Psychosoziale Notfallversorgung im Einsatz. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.