Kurz vor Mitternacht am Mittwoch in Bremen: Ein 28-Jähriger sitzt vor einer Kneipe. Ein Unbekannter kommt dazu - und schießt auf ihn.

Ein 28-Jähriger wurde in Bremen beschossen und schwer verletzt. (Symbolbild)

Bremen - Ein unbekannter Täter hat auf einen 28-jährigen Mann in Bremen geschossen und ihn schwer verletzt. Am späten Mittwochabend saß der 28-Jährige nach ersten Erkenntnissen kurz vor Mitternacht vor einer Kneipe, als der Täter zu Fuß dazukam, wie die Polizei mitteilte. Der Unbekannte gab mehrere Schüsse ab, das Opfer wurde am Fuß getroffen. Dann flüchtete der Schütze. Der Verletzte kam ins Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei waren die genauen Hintergründe der Tat zunächst unklar, die Ermittlungen laufen. Der Schütze wurde auf eine Größe von etwa 1,75 Meter geschätzt, er war dunkel gekleidet, hatte sein Gesicht mit einer Art Schal getarnt und trug einen Jutebeutel. Die Polizei sucht nach Zeugen.