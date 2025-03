Pflegekräften fällt auf, dass es in einem Zimmer eines Pflegeheims in Hannover brennt. Die Feuerwehr wird alarmiert - und kann Schlimmeres verhindern. Doch der Brand hat Folgen.

25 Verletzte bei Brand in Pflegeheim in Hannover

Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Hannover wurden mehrere Menschen verletzt.

Hannover - Beim Brand in einem Pflegeheim in Hannover sind 25 Menschen verletzt worden, mindestens drei von ihnen schwer. Die meisten Verletzten hätten Rauchvergiftungen erlitten, sagte ein Sprecher der Polizei. Zudem sei ein geschätzter Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Die Polizei hatte zwischenzeitlich von mehr als 50 Verletzten gesprochen. Einem Feuerwehrsprecher zufolge schwebt ein Mensch in Lebensgefahr.

Pflegekräfte bemerkten das Feuer in einem Zimmer des Seniorenheims und alarmierten am Samstagnachmittag die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf andere Zimmer. Allerdings zog der Qualm durchs Gebäude – mit Folgen: Die obere Etage ist nun nicht mehr bewohnbar.

Die meisten betroffenen Bewohner seien in andere Bereiche des Pflegeheims verlegt worden, sagte der Polizeisprecher. Insgesamt leben knapp hundert Menschen in der Einrichtung. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Brandermittler sollen am Montag mit ihrer Arbeit beginnen, wie die Polizei weiter mitteilte.