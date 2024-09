Ein 26-Jähriger pöbelt auf einem Fest in Neuruppin. Sicherheitsleute halten ihn fest, im Gerangel beißt er einem Mann in den Arm. Ein Atemalkoholtest ergibt mehr als 2 Promille.

26-Jähriger beißt in Neuruppin Sicherheitsmann in den Arm

Ein 26-Jähriger hat in Neuruppin einem Sicherheitsmann in den Arm gebissen. (Symbolbild)

Neuruppin - Ein betrunkener 26-Jähriger hat auf einem Fest in Neuruppin einem Security-Mitarbeiter in den Arm gebissen. Der Mann hatte vorher auf einem öffentlichen Familienfest am Samstagabend Besucher angepöbelt, wie die Polizei Ostprignitz-Ruppin am Sonntag mitteilte. Er weigerte sich demnach, das Gelände zu verlassen und beleidigte die Sicherheitsleute.

Diese brachten ihn zu Boden und hielten ihn den Angaben zufolge fest, bis die Polizei kam. Im Gerangel biss der Mann laut Polizei einem 22 Jahre alten Sicherheitsmann in den Arm. Die Verletzung sei nicht schwerwiegend. Der 26-Jährige kam über Nacht in Polizeigewahrsam, ein Atemtest ergab einen Alkoholwert von 2,07 Promille. Die Beamten ermitteln gegen ihn wegen Beleidigung und Körperverletzung.