Ob Beute gemacht wurde, ist unklar – nach einer Automatensprengung in Plauen ist das Gebäude möglicherweise einsturzgefährdet.

Geldautomat in Plauen gesprengt

In einem Einkaufszentrum in Plauen wurde ein Geldautomat gesprengt. (Symbolbild)

Plauen - Unbekannte Täter haben in der Nacht einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Plauen (Vogtlandkreis) gesprengt. Nach Angaben der Polizei schlugen die Täter gegen 3.00 Uhr zunächst eine Scheibe ein, bevor sie den Automaten zur Explosion brachten. Das Gerät wurde vollständig zerstört.

Feuerwehr, Polizei und das Technische Hilfswerk sind im Einsatz. Am Morgen konnte das Gebäude zunächst nicht betreten werden – ein Statiker musste prüfen, ob Einsturzgefahr besteht. Ob und wie viel Geld gestohlen wurde, ist derzeit unklar.