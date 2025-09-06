In der Zentralen Anlaufstelle für Flüchtlinge in Halberstadt sticht ein Mann auf einen anderen ein. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

Der Vorfall ereignete sich in einem Zimmer in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (Zast) in Halberstadt. (Archivbild)

Halberstadt - In der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber in Halberstadt soll ein 23-Jähriger einen 26 Jahre alten Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Den bisherigen Erkenntnissen nach sei der türkische Tatverdächtige am Freitag in das Zimmer des Opfers gegangen und habe dort auf den 26-Jährigen ebenfalls türkischer Herkunft eingestochen, teilte eine Polizeisprecherin in Magdeburg mit.

Der mutmaßliche Angreifer flüchtete, konnte aber in der Nähe gefasst werden. Am Samstag erging Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, er wurde in ein Gefängnis gebracht. Es wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.