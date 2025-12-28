Nach einer Auseinandersetzung vor einem Restaurant in Chemnitz wird gegen einen 34-Jährigen wegen Körperverletzung ermittelt. Auch ein rassistisches Motiv wird geprüft.

Chemnitz - Im Chemnitzer Zentrum ist ein 26-jähriger Mann geschlagen und rassistisch beleidigt worden. Er hatte zuvor aus seinem Auto heraus einen Mann dabei beobachtet, wie er vor einem Restaurant urinierte und ihn aufgefordert, dies zu unterlassen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin beleidigte ihn der andere Mann.

Der 26-Jährige verließ sein Auto und wurde von dem Mann am Revers gepackt und geschlagen. Der Angreifer flüchtete zunächst. Die Polizei stellte kurze Zeit später unweit des Tatorts einen 34-jährigen Deutschen, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Zudem prüft die Polizei ein rassistisches Motiv, weil der 26-Jährige die syrische Nationalität hat.