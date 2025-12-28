Von Tokio bis Leipzig: Bei den unterschiedlichsten Messen präsentierten sich in diesem Jahr Unternehmen aus Sachsen der Welt.

In Leipzig organisierte die WFS jeweils einen Gemeinschaftsstand bei den Messen „BioOst“ und „ISSGUT!“. (Archivbild)

Dresden - Sachsens Wirtschaft hat sich in diesem Jahr auf 18 nationalen und internationalen Messen präsentiert. Der wichtigste Standort war mit elf sächsischen Gemeinschaftsständen Deutschland, davon vier in der Ernährungsbranche, wie die Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS) mitteilte.

Jeweils drei Messeauftritte gab es im europäischen Ausland und Asien, einen in den USA. Abgedeckt wurde ein breites Spektrum für verschiedene sächsische Branchen wie Medizintechnik, Maschinenbau und Bahntechnik.

228 Aussteller beteiligt

An den Ständen beteiligten sich 228 Unternehmen und Institutionen, von denen 86 erstmals vertreten waren. Die weiteste Anreise hatten die Aussteller zur Halbleitermesse „Semicon Japan“ in Tokio.

„Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr mit knapp 40 Prozent erneut viele Erstaussteller für einen Messeauftritt gewinnen und so beim Einstieg ins internationale Geschäft unterstützen konnten“, sagte WFS-Geschäftsführer Thomas Horn laut Mitteilung. Besonders für kleine und mittlere Unternehmen bietet der Gemeinschaftsstand Vorteile durch Zeit- und Kosteneinsparungen sowie einen überschaubaren Organisationsaufwand. Für das kommende Jahr kündigte Horn ein erneut vielfältiges Angebot für Unternehmen an.